｢家賃は3倍｣｢違法民泊の運営も？｣都内マンションで起こった中国人オーナーの《過剰要求》→平穏な暮らしが崩れた住民たちの"顛末"

ある日突然、オーナーが中国人に代わった、板橋区のマンション。違法民泊運営が行われていたことに気づいた住民たちとオーナーの争いから、移民社会化する日本が抱える課題が浮かび上がった。

※登場する取材協力者の肩書や年齢は取材当時のものです。

突然の値上げ通告が出た賃貸マンション

もしも、あなたが住む賃貸マンションが、急な値上げを突然通告されたらどうだろう。それもかなりの値上げを。中国では決して少なくはない、こうした突然の値上げ。堪えかねて、引っ越しを余儀なくされたという話も中国では珍しくはない。中国の現実は今、日本でも起き始めている。

東京都板橋区、JR埼京線の板橋駅前。7階建て賃貸マンションの5階に住む、都内のメディア企業に勤める男性（49）に、突然の出来事が起こったのは、2025年1月下旬のこと。仕事から自宅に戻り、いつものようにポストを開けると、1枚の紙が投函されていることに気付いた。何気なく紙を見ると、タイトルに「家賃値上げの通知書」とあった。

急ぎ読み進めると、「新賃料 8月1日から月額19万円」と書かれていた。現在の賃料は7万1500円。3倍近い突然の値上げ要求に、男性は驚かずにはいられなかった。書面には、通知者として東京都中央区に本社を置く、見知らぬ会社の名前が記されていた。