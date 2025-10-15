ただの新型ではない！｢ソルテラ改良モデル｣スバルEV戦略の出発点となる入魂の中身

これ、マイチェン（マイナーチェンジ）だよね――。

そんな気楽な感じで「ソルテラ」改良モデルのプロトタイプに乗ったら、まったく違うクルマに仕上がっていて心底驚いた。

走行の舞台は群馬県内のクローズドエリアで、クルマが走行するには少し狭い印象がある、アップダウンが激しい約6kmのワインディング路だ。

サーキットというよりは、起伏が激しいラリー競技のターマック（舗装路）といった雰囲気である。

「水平対向＋シンメトリカルAWD」を感じる

試乗日は朝から雨模様で、路面は完全なウェット状態。ここで、新旧ソルテラを乗り比べた。

1周目は、ソルテラを含めた4車種（トレイルシーカー、アンチャーテッド、北米生産大型SUV）で、トヨタとのアライアンスBEV（電気自動車）開発総責任者PGM（プロジェクト ゼネラル マネージャー）を務める、旧知の井上正彦氏に同乗していただいた。

走り出してすぐに感じたのは、“動きの粘り”と“予見性の良さ”だ。

具体的には、コーナリングを前にブレーキを踏むとジワッとクルマが前に沈み込み（ノーズダイブ）、ステアリングを切ると少ない操舵角でクルマ全体が自然とコーナーイン側に吸い込まれていく感じだ。ステアリングには、手応え感もある。

ロールは少なく、旋回中に車重をネガティブに感じることもなく、自分の意思がコーナーの出口からさらにその先へと自然と導かれていく。

EV（電気自動車）でありながら、スバルの真骨頂である「水平対向エンジン＋シンメトリカルAWD」で培った走りを、より深く追求したという印象だ。

ソルテラ改良モデルの走りに感心しながら、井上氏にEV市場の現状とこれから、そしてスバルのEV戦略について聞くと「構え（かまえ）をつくること」の重要性を強調した。

欧米各国でEV市場の変化を肌で感じる中、国や地域の政治的な思惑もありEVシフトの行方はなかなか見えない。しかし、井上氏は「開発を止めるわけにはいかない」と実感を込める。