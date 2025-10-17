｢あなたは､誰のために働いている？｣よくある答えに潜む大問題　｢マンガ　きみのお金は誰のため｣（最終話）

『マンガ きみのお金は誰のため』©よこせ・田内 学／コルク
「こんな本が読みたかった！お金の常識がガラッと変わった」
「目から鱗で一気に読んだ。中学生の息子にも読ませたい」
『マンガ きみのお金は誰のため: ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』（東洋経済新報社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
そんな読者の声を受け、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024 総合グランプリ第1位」受賞、30万部突破のベストセラー小説『きみのお金は誰のため』が待望のマンガ化！
ある大富豪と出会った中学2年生の優斗は、「お金の正体に関する3つの謎を解けば豪邸を譲る」と告げられる。
「3つの謎」を解いた優斗のもとに突如かかってきた電話は、大富豪の訃報だった。最後の宿題「君たちは誰のために働くのか」を、2人は考え続ける。
『マンガ きみのお金は誰のため』（東洋経済新報社）より抜粋してご紹介します。
yokose
漫画家。SNSにショート作品を投稿するなどの活動を続け、2020年より専業マンガ家として活動を開始する。ファッションブランド#FR2とコラボした『MOON CHASER』を連載。冒険ファンタジー『ポチ無双』、ソニー・ミュージックエンタテインメントとコルクが共同制作した連載『主題歌OL歌子ちゃん』ではネームを担当。
田内 学
お金の向こう研究所代表・社会的金融教育家
たうち・まなぶ / Manabu Tauchi
お金の向こう研究所代表・社会的金融教育家。2003年ゴールドマン・サックス証券入社。日本国債、円金利デリバティブなどの取引に従事。19年に退職後、執筆活動を始める。
著書に「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024」総合グランプリとリベラルアーツ部門賞をダブル受賞した『きみのお金は誰のため』のほか、『お金のむこうに人がいる』、高校の社会科教科書『公共』（共著）などがある。
