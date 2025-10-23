やりたい仕事は絶対に出会えない？ Z世代と上司のモヤモヤを解く｢やりがい探し｣からの脱却法

「なぜ、1分でも遅刻をすると怒られるのか？」――この質問に、あなたはどう答えますか？

「社会人たるもの遅刻しないなんて当たり前」「ダメなものはダメ！」。こうした答えは、答えになっているようでなっていません。精神論ではなく、論理的に説明するとなると、案外、難しいかもしれません。

春に社会に出た1年目の人は、半年が過ぎて現実の壁に直面するころ。内定式を終えた学生は、期待と裏腹、社会の理不尽を意識し始めています。他方、Z世代を部下にもつ上司は、若手社員との価値観の違いに戸惑っているでしょう。

なぜ無意味な仕事が多いのか

新人くん：「結局、どんな仕事もくだらなくね？ いつまでも雑用ってか、調整とか根回しばっかじゃん」

先生：「最近だと『ブルシット・ジョブ』ってことばが、世界中で流行したぐらい。全人類が思っているかもしれないね」

「ブルシット」とは、bull=牛の、shit＝糞、ですが、アメリカ英語では「でたらめ」を意味します。口語でしか使われませんし、映画やドラマの字幕だと「ふざけんな」と訳されます。

そんな表現を、アメリカの人類学者デビッド・グレーバーはあえてジョブ＝仕事と結びつけました。そう名付けた背景には、あなたが仕事をくだらないと思う理由があります。