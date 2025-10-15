｢人は見た目が9割｣｢社会人は身なりが大事｣を軽んじる人が知らない身だしなみの"本質"

鈴木 洋仁 : 神戸学院大学現代社会学部准教授
2025/10/15 11:00
社会人1年目の社会学
なぜ、職場での身だしなみ（のきれいさ）を「顕示的消費」によって考えられるのでしょうか？（写真：eizan／PIXTA）
「なぜ、1分でも遅刻をすると怒られるのか？」――この質問に、あなたはどう答えますか？
「社会人たるもの遅刻しないなんて当たり前」「ダメなものはダメ！」。こうした答えは、答えになっているようでなっていません。精神論ではなく、論理的に説明するとなると、案外、難しいかもしれません。
春に社会に出た1年目の人は、半年が過ぎて現実の壁に直面するころ。内定式を終えた学生は、期待と裏腹、社会の理不尽を意識し始めています。他方、Z世代を部下にもつ上司は、若手社員との価値観の違いに戸惑っているでしょう。
「社会学」の概念を使って補助線を引くと、職場でのモヤモヤすることや理不尽なことや、キャリアの悩みも少し楽に考えることができるようになります。10年以上のサラリーマン経験をもつ社会学者・鈴木洋仁氏の新刊『社会人1年目の社会学』をもとに、2回にわたって解説します（今回は1回目）。

「社会人たるもの身なりが大事」はなぜか

新人くん：「なんで、ネクタイ締めないといけないんすか？ 仕事さえきちんとしてれば、服装なんてどうでもよくね？」

先生：「在宅勤務はもちろん、クールビズが広まっているから、人は見た目が9割とも言われるんじゃないかな」

オンライン面接の時に、上半身だけ正装していたのに、立ち上がったら下半身は部屋着だった。そんなスタイルをしていた人もいるのではないでしょうか？

就活サイトには、面接者側に見えた時に備えて、上下ともに正装しましょう、と書かれています。「立ってください」と言われたら、どうしますか……と、警戒を促しています。

