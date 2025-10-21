｢何を質問すればいいかわからない｣｢会話の間が怖い…｣→そんな人に知ってほしい｢ビジネスシーンのスタメン質問15選｣

山口 拓朗 : 伝える力【話す・書く】研究所所長
2025/10/21 12:00
ビジネスシーン
仕事のあらゆる場面で応用できる「スタメン候補」の質問をご紹介します（写真：EKAKI／PIXTA）
あらゆるビジネスシーンで応用が利く「スタメン候補」の質問を、前回に引き続き山口拓朗さんに紹介してもらいます。
※本稿は『正しい答えを導く質問力』から一部抜粋・再構成したものです。

前編と合わせて、ここで紹介する合計30個の《全方位質問》は、仕事のあらゆる場面で応用でき、あなたの思考力・判断力・行動力を確実に底上げします。いつでも引き出せるよう、脳の手前に常備しておきましょう。

市場・競争に関する質問

⑯ニーズは？

市場や顧客のニーズを把握することで、商品の開発や販売のアプローチを最適化できるようになります。

例「お客様は本当にこの商品を求めている？」
 「ユーザーのニーズが変化したのでは？」
⑰独自性・差別化ポイントは？

市場における独自性や差別化ポイントを明確にすることで、競争力を高められます。

例「その商品が消費者に選ばれる理由は？」
 「このサービスが競合と決定的に違う点は？」
⑱実績は？

過去の実績に光を当てることで、説得力や信頼性を高めやすくなります。

例「前職で残した実績は？」
 「自社の実績を十分に打ち出せている？」
次ページはこちら
