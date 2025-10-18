｢焼きそばパンを許さない｣ "フランス人夫"が日本のグルメに抱いた､とてつもない怒りの正体　漫画『フランス夫の愛がエグい』（第8話）

Ikei : 漫画家
2025/10/18 9:00
フランス夫の愛がエグい
『フランス夫の愛がエグい』 ©Ikei／オーバーラップ はちみつコミックエッセイ

看護師として働くシングルマザーのIkeiは、炎天下でふらつく金髪ロン毛の男性を助けようと声をかけた。

フランス夫の愛がエグい (はちみつコミックエッセイ)
『フランス夫の愛がエグい』（オーバーラップ）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

たったの数分話しただけで互いの共通点が山ほど見つかり、こ、これは運命……？

Ikeiのために翼になりIkeiを守り続けるフランス人の夫、ダビド氏の愛が深くてエグい！

お互い子連れでの国際再婚、ステップファミリーの苦労、教育方針の違いや食べ物の好き嫌いまで、一緒に暮らすって大変だけどSo Happy!

笑って泣けてあきれて心が温まる、そんなコミックエッセイの爆誕です。

フランス夫の愛がエグい』（オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）より抜粋してお届けします。

Ikei 漫画家

いけい

漫画家。“クセつよ”フランス人と子連れ国際再婚した、紆余曲折多めの人。“溺愛狂気系”の夫の愛にがんじがらめになりつつ、ステップファミリーのドタバタの日常を漫画にしています。

