｢焼きそばパンを許さない｣ "フランス人夫"が日本のグルメに抱いた､とてつもない怒りの正体　漫画『フランス夫の愛がエグい』（第8話）

『フランス夫の愛がエグい』 ©Ikei／オーバーラップ はちみつコミックエッセイ
看護師として働くシングルマザーのIkeiは、炎天下でふらつく金髪ロン毛の男性を助けようと声をかけた。
『フランス夫の愛がエグい』（オーバーラップ）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
たったの数分話しただけで互いの共通点が山ほど見つかり、こ、これは運命……？
Ikeiのために翼になりIkeiを守り続けるフランス人の夫、ダビド氏の愛が深くてエグい！
お互い子連れでの国際再婚、ステップファミリーの苦労、教育方針の違いや食べ物の好き嫌いまで、一緒に暮らすって大変だけどSo Happy!
笑って泣けてあきれて心が温まる、そんなコミックエッセイの爆誕です。
『フランス夫の愛がエグい』（オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）より抜粋してお届けします。
いけい
漫画家。“クセつよ”フランス人と子連れ国際再婚した、紆余曲折多めの人。“溺愛狂気系”の夫の愛にがんじがらめになりつつ、ステップファミリーのドタバタの日常を漫画にしています。
