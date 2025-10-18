｢焼きそばパンを許さない｣ "フランス人夫"が日本のグルメに抱いた､とてつもない怒りの正体 漫画『フランス夫の愛がエグい』（第8話）

看護師として働くシングルマザーのIkeiは、炎天下でふらつく金髪ロン毛の男性を助けようと声をかけた。

たったの数分話しただけで互いの共通点が山ほど見つかり、こ、これは運命……？

Ikeiのために翼になりIkeiを守り続けるフランス人の夫、ダビド氏の愛が深くてエグい！

お互い子連れでの国際再婚、ステップファミリーの苦労、教育方針の違いや食べ物の好き嫌いまで、一緒に暮らすって大変だけどSo Happy!

笑って泣けてあきれて心が温まる、そんなコミックエッセイの爆誕です。

『フランス夫の愛がエグい』（オーバーラップ はちみつコミックエッセイ） より抜粋してお届けします。

