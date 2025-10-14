人々（Volks）の車（Wagen）に立ち返る｢新しいファミリー｣は成功するのか？

2025/10/14 13:00
市販を前提として発表されたコンセプトカー「ID.CROSS コンセプト」（写真：Volkswagen）
フォルクスワーゲンが、2025年9月初頭にミュンヘンで、コンパクトなクロスオーバー「ID.CROSS（アイディークロス）コンセプト」を発表した。

現段階ではコンセプトに留まるが、将来は市販化が予定されている。

注目点は、フォルクスワーゲン言うところの「エレクトリック・アーバンカー・ファミリー」に属するところ。これが同社の重要な製品戦略とされる。

新しいデザイン言語“ピュア・ポジティブ”

ID.CROSSコンセプトのボディは、全長4161mm、それに対して2601mmと比較的長いホイールベースを組み合わせる。

フォルクスワーゲン・グループの「MEBプラス」なるBEV用プラットフォームを使い、モーター1基で前輪を駆動。一充電あたりの走行距離は、最大420kmとされる。

フォルクスワーゲンはミュンヘンでのIAA自動車ショーのオープン前日に、自社のスタンドにメディアを招いて、ID.CROSSコンセプトを公開した。

IAAで「ID.CROSSコンセプト」を紹介するフォルクスワーゲンのシェファーCEO（写真：Volkswagen）

「この車の開発当初から、私たちの目標は、フォルクスワーゲン・ブランド史上、最高のモデルをデザインすることでした」

フォルクスワーゲンが用意したプレスリリース内には、フォルクスワーゲン・ブランド最高経営責任者（CEO）などを務めるトマス・シェファーCEOの言葉が引用されている。

「私たちは新しいデザイン言語を“ピュア・ポジティブ”と呼んでいます」
そう語ってくれたのは、ヘッド・オブ・デザインのアンドレアス・ミント氏だ。ベントレーから2024年に移籍してきた人物である。

「フォルクスワーゲンにおける3つのデザイン基盤（安定感、親しみやすさ、独自性）に基づいており（中略）純粋かつ力強く明確なライン、視覚的な安定感、そしてポジティブで親しみが持てるデザインを重視しています」

上記はID.CROSSコンセプトのプレスリリースに記された、ミント氏によるデザインの背景解説だ。

