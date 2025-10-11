年収､仕事､それとも人間関係…？　｢未婚の中年男性｣の幸福度があまりに低すぎる"悲しい理由"

荒川 和久 : 独身研究家、コラムニスト
2025/10/11 7:15
（写真： プラナ／PIXTA）

幸福度（主観的に自分は幸福であると感じられる割合）には、共通の法則性があります。

若い時の幸福度は高いが、加齢とともに低下し、40〜50代で最低となり、60代以降高齢者になると復活するというものです。これを「幸福度のUの字曲線」と言います。

不思議なことに、この傾向は日本だけではなく、アメリカでの研究でも同様です。古くは、1970年代にアメリカの経済学者リチャード・イースタリンが提唱しており、時代によって変わるものでもないようです。

幸福度が低下する要因は？

加齢によって中年期に幸福度が低下する要因は、仕事や家族、子育てなど外部ストレス要因としての責任やプレッシャーが増えることに加え、40代過ぎくらいで若い頃のように肉体的に無理もきかなくなり、健康を損なう可能性が高いことにもよります。

一方、高齢期に復活するのも、仕事や人間関係などの外部ストレス要因から解放されるとともに、記憶力の低下などもあり（嫌な記憶も忘れてしまう）、主観としての幸福度があがるとされています。

ただし、幸福度に影響があるのは年齢だけではありません。男女別でも異なりますし、未婚か既婚かという配偶関係状況によっても違いがあります。

