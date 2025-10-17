｢便をスキャンして健康習慣｣TOTOの最新トイレに熱視線！約1000のデータ集め｢会議室に便の写真を1枚1枚貼り付けて…｣苦節4年､衝撃の開発秘話

杉井 亜希 : フリーランスライター／イラストレーター
2025/10/17 7:00
便スキャン機能を搭載したTOTOの最新トイレを取材した（写真：筆者撮影）
便スキャン機能を搭載したTOTOの最新トイレを取材した（写真：筆者撮影）

TOTO株式会社は2025年8月1日に『便スキャン』付きトイレ『ネオレストLS-W／AS-W』を発売した。

便の形や量、色を自動計測し、利用者は自身の便の状態や傾向をスマートフォンアプリで確認できる。さらに、便データに基づいた生活のアドバイスまで表示される。

「27年度には年間販売7300台を目指しています」（同社）

便と健康を結び付けたキャッチーなこのトイレ、その開発の裏側を探った。

『便スキャン』付きトイレ『ネオレストLS-W／AS-W』（写真：筆者撮影）
便情報を自動で記録できる次世代型トイレ『ネオレストLS-W／AS-W』（写真：筆者撮影）
【写真を見る】便スキャンセンサーが搭載されたTOTOの新商品。その機能と開発秘話を取材した。

健康意識は高まっていても、便を記録する人は少ない

「近年人々の健康意識は目に見えて高まっています。ですが、TOTOが5000人を対象に行った独自調査によると、“排便後に便状態を確認する人”の割合が76%であるのに対し、“便の状態を毎回記録している人”の割合はわずか6%しかいなかったんです」

販売統括本部の西鶴文江氏（写真：筆者撮影）
『ネオレストLS-W／AS-W』の誕生秘話を語ってくれた販売統括本部の西鶴文江氏（写真：筆者撮影）

販売統括本部の西鶴文江氏（商品営業推進部 レスト住宅商品営業グループ 企画主査、以下発言は同氏）はこう話す。

便が健康状態を表す一つの指標となり得ることは、周知の事実といえよう。排便後に何となく便チェックをした経験のある人は、先ほどの数字が指し示す通り少なくないはずだ。一方で、自身の便状態を都度記録する…？ 個人差はあると思うが、これについてはやや非日常的な行為に感じられてしまう。

しかしTOTOは、ここに目をつけた。

「自身の便状態を記録することは、継続的な健康管理に直結します。本商品は“健康に寄り添う”という新たな価値を提案する目的で誕生しました。トイレに行くだけで、無理なく日々の健康習慣につなげることができる。それを実現させたのが、本商品です」

