50代後半からの生き方を模索…インドア派くらたまが公園での｢ソロバーベキュー｣に幸せを感じた理由――母の姿を見て痛感した｢体の問題｣

✎ 1〜 ✎ 3 ✎ 4 ✎ 5 ✎ 6
倉田 真由美 : 漫画家
2025/10/15 10:30
くらたまが公園で作った料理は……（写真：asu0307／PIXTA）
世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から14年と半年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。
夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする（漫画はエッセイの最後に）。【連載第6回】

野外調理をしたくて…

先日買ったガスバーナーで屋外調理してみたくて、都内の公園へ行ってきました。

（前回のお話：最愛の夫を失ったくらたまが｢山歩き｣を始めた訳

いきなり登山して、山の頂上で……というのも考えましたが、失敗したときの痛手が半端じゃないので、最初は近場で。万一うまくいかなくても、すぐに撤収、空腹のまま長時間さまよわずにすむところを選びました。

都内でガスバーナーを使える公園はいくつもありますが、使えないところもあります。事前に調べて、自宅から比較的行きやすい、それでいて今まで行ったことのない武蔵野公園にしました。

