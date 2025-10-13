売りは｢おもてなし｣ではなく｢おせっかい｣。《スタッフが勝手に｢してあげたい！｣と思ったことをする旅館》が愛される理由

とかく煙たがられる「おせっかい」。「いらぬおせっかい」は確かに迷惑なこともあるが、おせっかいな人がこの世の中からいなくなってしまったら、日本はもっと殺伐としてしまう気もーー。

令和にこそ見直したい「おせっかい」の価値について、フリーランス記者の宮本さおりさんがシリーズで取材します。

「おせっかい」を売りに、国内外の客の心をつかんでいる旅館があるという。

京都市下京区、大宮高辻の交差点を曲がってすぐのところに、その旅館はあった。混雑することでおなじみの京都市バスのバス停から歩いて1分。周辺を歩いてみたが、特段京都の風情が感じられるという地域でもない。

繁華街のある祇園エリアへは、宿から徒歩6分の阪急電車の大宮駅を使えばたどり着けるが、観光地を巡る立地としては、さほど便利な場所ではない。

宿の前まできても、その門構えは正直「あれ、ここ？」という感じ。「おせっかい」を売りにする旅館と聞いていたので、こちらの勝手な想像で、立派な門構えの旅館を想像していたからだった。

ところが、小さな間口の正面玄関をくぐり、フロントを過ぎるとそこは別世界、風情ある町家が目に飛び込んできた。