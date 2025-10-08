｢"トレパク"特定班が凄すぎる｣｢次から次へと発覚｣ 江口寿史氏の"パクり"問題､ネタ元女性と和解も｢取り下げラッシュ｣が起きるワケ

漫画家・イラストレーターの江口寿史氏による、写真を無断でトレースして商用利用する、いわゆる“トレパク”問題が波紋を広げている。

複数の企業が使用していた江口氏のイラストを取り下げている状況だが、新たな疑惑も相次いで発覚しており、問題がどこまで広がるか現時点ではわからない状況だ。



商用作品における“パクり”問題はこれまで何度も起こっており、問題視されてきた。にもかかわらず、こうしたことが起き続けるのはどうしてだろうか？ この問題を防ぐための手立てはあるのだろうか。

江口寿史氏の行為は「違法」なのか

最初に今回の経緯を整理しておこう。

10月3日、ルミネ荻窪で行われるイベント用に江口寿史氏が描いたポスターについて、一般女性がInstagramに載せていた写真を無許可でトレースして制作していたことが発覚した。

江口氏と当該女性がXにて経緯を説明し、女性からは事後承諾を得た旨も報告された。

これを受けて同日、ルミネ荻窪は「制作過程に問題があった」としてポスターを撤去。6日には同ビジュアルを「今後一切使用しない」と発表した。

その後、江口氏の過去のイラストについても、同様の疑惑が浮上した。

10月4日に眼鏡量販店のZoffが「確認作業を進める」、5日にセゾンカードが「使用を見合わせる」、10月6日にデニーズが「使用を控える」と発表している。