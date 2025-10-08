｢"トレパク"特定班が凄すぎる｣｢次から次へと発覚｣ 江口寿史氏の"パクり"問題､ネタ元女性と和解も｢取り下げラッシュ｣が起きるワケ

西山 守 : マーケティングコンサルタント、桜美林大学ビジネスマネジメント学群准教授
2025/10/08 12:10
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
江口寿史
人気漫画家・イラストレーターの江口寿史氏に“トレパク”疑惑が持ち上がり、次々と広告や販促物が取り下げになる事態となっている（画像：江口寿史氏の公式Xより）

漫画家・イラストレーターの江口寿史氏による、写真を無断でトレースして商用利用する、いわゆる“トレパク”問題が波紋を広げている。

複数の企業が使用していた江口氏のイラストを取り下げている状況だが、新たな疑惑も相次いで発覚しており、問題がどこまで広がるか現時点ではわからない状況だ。

商用作品における“パクり”問題はこれまで何度も起こっており、問題視されてきた。にもかかわらず、こうしたことが起き続けるのはどうしてだろうか？ この問題を防ぐための手立てはあるのだろうか。

江口寿史氏の行為は「違法」なのか

最初に今回の経緯を整理しておこう。

10月3日、ルミネ荻窪で行われるイベント用に江口寿史氏が描いたポスターについて、一般女性がInstagramに載せていた写真を無許可でトレースして制作していたことが発覚した。

江口氏と当該女性がXにて経緯を説明し、女性からは事後承諾を得た旨も報告された。

これを受けて同日、ルミネ荻窪は「制作過程に問題があった」としてポスターを撤去。6日には同ビジュアルを「今後一切使用しない」と発表した。

 

ルミネ荻窪
「今後一切使用しない」という強い文言で取り下げを発表した（画像：ルミネ荻窪公式サイトより）

その後、江口氏の過去のイラストについても、同様の疑惑が浮上した。

10月4日に眼鏡量販店のZoffが「確認作業を進める」、5日にセゾンカードが「使用を見合わせる」、10月6日にデニーズが「使用を控える」と発表している。

次ページ数々の“パクり”疑惑が露呈している状況
関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
ミネベアミツミvs.ヤゲオ　芝浦電子TOBの攻防
新着あり
大解剖　新章NTT
新着あり
オリオンビール上場 自立への船出
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事