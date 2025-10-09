家電のソニーからエンタメのソニーへ。CESにソニー･ホンダモビリティが出展し､ソニーグループ･サムスンが｢メイン会場を去る｣背景

毎年1月にアメリカ・ラスベガスで開催される、世界最大級のテクノロジーイベントである「CES」。2026年も1月6日から開催される。

世界中から大手企業やスタートアップが集うイベントなのだが、来年は顔ぶれに変化が起きそうだ。

日本から長年参加してきたソニーグループが、来年は出展方法を変更し、「ソニーグループ」としての直接出展を行わない。またサムスンも、今までのように会場にブースを構えるのではなく、ラスベガスのホテル内に単独展示ブースを構える形へと変更する。

こうした傾向の背景になにがあるのかを解説してみたい。

ソニーグループが2026年にCESから「戦略的撤退」

ソニーグループは1967年以来、58年にわたってCESへと出展してきた。メイン会場となるラスベガス・コンベンションセンターの一角、同じ場所にブースを構え続け、プレスデーの夕方、最後のスロットにプレスカンファレンスも開き続けた。

だが2026年は、その姿がなくなる。