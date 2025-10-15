キャリアの専門家が伝授! 《営業の転職》を成功に導く｢山登り型｣と｢川下り型｣の"2つのルート"とは

「成長している実感がない」「残業が多い」「給料が安い」……。人が転職を考える理由は実にさまざまですが、いわゆる「手に職」を持たない営業にとって、転職に向けた道筋というのはなかなか見えてこないものです。

キャリアの進み方は、1つではない

営業の転職において、まず必要なのは「今の自分」と「本当はこうありたい自分」の差分を認識することですが、本稿では「そのギャップをどう埋めていくか？」について見ていきます。

その問いに向き合うとき、あなたに知っておいてほしい考え方があります。それが、"キャリアの進み方には、大きく分けて2つある"ということです。

1つは、「山登り型」で、もう1つは、「川下り型」です。キャリアを考える上で、きっと役立つ視点になります。