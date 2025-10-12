大河【べらぼう】松平定信は｢まだまだ手ぬるい｣？幕府の厳しい言論統制で打ち首獄門にされた人物

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第41回は、松平定信による「出版統制令」について解説する。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

朋誠堂喜三二と恋川春町に続いて処罰された2人

NHK大河ドラマ「べらぼう」で、老中首座の松平定信が「出版規制」に乗り出し、主人公の蔦屋重三郎に立ちはだかっている。ただでさえ、厳しい倹約が求められるなかで、読み物を嗜む楽しみさえ奪われるとなれば、人々のフラストレーションも溜まるばかりだ。

実際のところ、定信はなぜ出版規制に踏み切ったのだろうか。

天明8（1788）年、蔦重は朋誠堂喜三二作の『文武二道万石通』（ぶんぶにどうまんごくとおし）を発刊。翌年の寛政元（1789）年には、恋川春町の『鸚鵡返文武二道』を世に送り出すと、ともに大ヒットとなった。

だが、いずれも松平定信の政策を茶化した内容だったために、問題視されることに。その後、喜三二は主君の命によって執筆活動を中止せざるをえなくなり、春町は幕府の呼び出しに応じず、その数日後に死去している。

2人以外にも処罰された戯作者がいる。上から読んでも下から読んでも同じの「回文」をタイトルにして評判を呼んだ『莫切自根金生木（きるなのねからかねのなるき）』。作者の唐来三和（とうらい さんな）は黄表紙『天下一面鏡梅鉢（てんかいちめんかがみのうめばち）』を発表している。