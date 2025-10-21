｢もっと自分で考えろ｣と言うだけ上司の無責任　外資系マネジャーが実践してきた､部下の｢考える力｣の磨き方

櫻田 毅 : アークス＆コーチング代表
2025/10/21 11:00
著者フォロー
オフィスを歩く会社員
部下の「考える力」を鍛えるには、上司の「問いかけ」が効果的です（写真：YAMATO／PIXTA）
成果を出す管理職に共通する一番の資質は「リーダーシップ」だと言われる。正しいリーダーシップとは何か。どうすれば、リーダーシップを発揮し、部下を育てチームの成果を最大化できるのか。
外資系企業で最高執行責任者（COO）を務め、このたび『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕』を上梓した櫻田毅氏が、部下を育てるリーダーシップについて解説する。

部下の「考える力」を鍛える方法

「もっと自分で考えて行動してほしい」というのは、多くの上司が部下に望んでいることです。自分で考えて行動できる部下が増えれば、仕事のスピード感は増し、チームの成果も高まるからです。管理職としての負担も軽くなり、自分ならではの仕事に注力もできます。

新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕: なぜ、あのリーダーに部下はついていくのか
そこで、「あなたはどう思うの？」と部下の考えを聞くようにしている。仕事を任せて自分で考える機会を増やす。あるいは、「1つ上の立場で考えてみよう」と、視座の高さや視野の広さを促す――このようなマネジメントを行っている管理職も少なくありません。

もちろん、部下の考える力（思考力）を鍛える最もよい方法は、実践を通して、自分で考える機会をたくさんつくることです。

しかし一方で、部下の思考力が期待するように伸びず、「考えがピント外れで困ってしまう」「考えがまだまだ浅くて……」「安心して任せられない」といった悩みも尽きないようです。

部下の思考力を鍛えるためには、実務経験に加えて意図的なトレーニングを行うことが効果的です。それが、上司の部下に対する「2つの問いかけ」です。

