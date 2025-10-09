9月23日未明、コンテナ船「イスタンブール・ブリッジ号」は太陽光発電モジュールや蓄電装置など総額約2億ドル（約295億円）の貨物を積み込み、浙江省寧波市の舟山港からイギリスに向けて出港した。

約4900TEU（20フィートコンテナ換算）の積載能力を持つ同船は北極海を経由する航路を進み、イギリス最大のコンテナ港であるフェリクストウ港に18日後に到着する予定だ。この航海は、中国とヨーロッパを結ぶ世界初の北極海コンテナ定期航路の開通を意味する。

運航者は中国系海運会社

イスタンブール・ブリッジ号はリベリア船籍で、シンガポールに本社を置く中国系海運会社、海傑航運（シー・レジェンド・シッピング）の香港法人によって運航されている。

「北極海コンテナ定期航路は、中国－ヨーロッパ間の海上輸送の所要日数を大幅に短縮する。今回の初航海は、中国が北極のガバナンスに参画し、海上輸送の国際ルール作りを促進するための重要な一歩だ」。海傑航運香港法人の李暁斌COO（最高執行責任者）は9月24日、財新記者の取材に対してそう述べた。

中国－ヨーロッパ間の伝統的な貨物輸送ルートの所要日数は、スエズ運河または喜望峰を経由する海上輸送ルートが40～50日、国際貨物列車による陸上輸送ルートでも25日はかかる。北極海航路の所要日数はそれらの半分未満で、「国際貿易ルートとしての競争力が高い」と李COOは強調する。