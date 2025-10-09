｢1泊2668円でシャワートイレ付きの清潔な部屋｣にまるで『魔女の宅急便』のような絶景→東ヨーロッパ貧乏旅《わずか8万円》で大満足の衝撃

佐藤 大輝 : 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター
2025/10/09 8:30
ジョージア
ジョージアの子供たち。本記事では、1泊2000円台「東ヨーロッパ貧乏旅」の正直な感想をお届け（筆者撮影）
この記事の画像を見る(52枚)
現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第11回の後編は「ジョージア貧乏旅行」
【前編の移動編はこちら】東ヨーロッパ《5万円台》航空券、謎の中華系航空で｢乗り継ぎ2回｣｢片道37時間｣とタイパ最悪だが、旅人歓喜の無料サービスの数々で大満足な訳

1泊2000円台って大丈夫？ 海外ホテル選びのポイント

「最終バスは1時間前に出てしまった。だから俺のタクシーに乗っていけ」

21時過ぎに到着したジョージアのトビリシ国際空港で、私はタクシーの客引きにあった。近くにいた空港職員らしき女性も「この時間はタクシーしか市内への移動方法はないわ」と同調していたが⋯⋯グッドタイミングで1台のバスが到着。私が「まだバスあるじゃん」と指をさすと、2人とも「ソーリー」と笑っていた。

ジョージア
空港〜市内を結ぶバスは23時頃まで運行。移動時間は約40分。料金は100円程度（筆者撮影）

ジョージアは旧ソ連の構成国で「最もアジアに近いヨーロッパ」として有名だが、先進国で占められているユーロ圏と異なり、実は途上国。人口は約370万人。北海道よりやや小さい国土は、トルコやロシアといった国々と面している。通貨はラリ。公用語はジョージア語。

途上国でよくある“ボッタクリ”に気を付けなくてはと身構えながら、私は日本の地方空港サイズのトビリシ国際空港前から、市内行きのバスに乗り込んだ。

