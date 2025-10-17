損な役回り？ 私が｢管理職｣を目指した2つの理由　岡田 武史 ×工藤 勇一が語る新しい時代のリーダー像

過去のロールモデルが通用しない時代になっている今、リーダーに求められるのは従来のトップダウン型・ボトムアップ型を超え、仲間と共に並走しながら進む新しいリーダーシップの形――「キャプテンシップ」です。

これを提唱するのが、サッカー日本代表監督として数々の偉業を成し遂げ、現在愛媛・今治の地で新しい「教育×地方創生」の形に挑戦する岡田武史氏と、岡田氏と共に教育現場の最前線でリーダー教育に努める工藤勇一氏です。

「リーダーを目指さない自分の未来」を想像してみる

Q、自分も含め、同世代には管理職になりたくない人が増えている気がします。リーダーは損な役回りじゃありませんか?



2023年に日本能率協会マネジメントセンターが行った調査によると「管理職になりたくない」と答えた一般社員は77.3%。一方、パーソル総合研究所が2022年に18の国や地域を対象に行った調査でも、「管理職になりたい」と答えた日本人の割合は19.8%と最下位だったそうです。



現場のリーダーと言える管理職になりたいと考える人が減っている傾向について、お2人はどう思いますか?（30代）

岡田：僕が監督から経営者になって、会社で研修制度の整備が必要だと痛感した出来事がありました。ある社員のサッカーコーチを「アカデミーダイレクター」（育成部門を統括する責任者）という役職に任命したのです。

本人は現場のコーチとしては優秀で、性格もいい人間なのですが、コーチを評価する側になったプレッシャーでとうとうある日、会社に来られなくなってしまった。

「彼は管理職に向いていなかったのか」と思ったけれど、それですませてしまっていいのだろうか、と。結局、彼に「管理職とはどういうことか」を教えていなかったのだと、反省したのです。