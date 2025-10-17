｢日本アニメ｣の底力が伝わる《意外な作品5選》。｢毎週約100本以上｣のアニメを視聴するコラムニストが厳選

いまや国内外で広く受け入れられている日本のアニメ。しかしそのすごさを語る際、どうしても我々の目は“精巧な画でものすごく動く”作品に向けられがちです。

これらの作品達がすごいのは間違いありませんが、実は日本のアニメには“パッと見では気づかない物凄い技術で制作されている作品”もたくさんあります。

今回はそうした作品から個人的なおすすめを5つ厳選して紹介します。

実はシンプルなキャラほど難しい！？

あまりに自然で見過ごされがちですが、線の少ないシンプルなキャラほど“コレジャナイ感”を出さずに映像化するには、とてつもない技術を要すると思います。

例えば「ドラえもん」や「アンパンマン」などは、子供がお絵描きできるくらいシンプルなデザインである一方、アニメの通りに描こうとしても、両目の距離やパーツの比率などがひとつ異なるだけで、なんかちょっと違う……となった覚えはないでしょうか。

そう考えると、“シンプルが故に難しいキャラの造形を保ったまま、さらには動かしている”アニメの技術がどれほどすごいのか、実感も湧いてくると思います。

1.ちいかわ

『ちいかわ』もそうした作品の1つです。ナガノ氏の漫画を原作とした同作は、原作時点ですでに根強い人気がありましたが、2022年のアニメ化を機に世間での認知度をより一層高めました。