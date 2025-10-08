三谷幸喜脚本で第1話から圧倒的情報量！菅田将暉主演《もしもこの世が舞台なら､楽屋はどこにあるのだろう》が昭和･令和世代で賛否両論のワケ

秋ドラマの注目作の1つ、三谷幸喜オリジナル脚本の『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう（もしがく）』（フジテレビ系）が10月1日よりスタートした。

本作は、1984年の渋谷を舞台に、演劇の小劇場、ストリップ小屋、ジャズバー、ぼったくりバーと昭和を代表する名所の数々が登場。

そこには、濃すぎるキャラクターたちが次から次へと現れ、あらゆる面で令和の時代にそぐわない強烈なインパクトがある。令和世代にとっては、ウザく、暑苦しく感じられるかもしれない、昭和ど真ん中の物語だ。

この先は、当時の官僚汚職事件の代名詞となり、バブル期の象徴のひとつとなったレジャー施設・ノーパンしゃぶしゃぶも出てくるかもしれない（？）。

初回視聴率5.4％、辛辣なコメントもあったが…

第1話が放送されると、さっそくネットニュースは賛否が割れ、SNSでは辛辣なコメントも少なくない。そして、初回視聴率は5.4％と高くはない（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。しかし、本作には、昨今の一般的なドラマとは一線を画する熱量が込められている。

そこには、世の中的な話題作になった2024年1月期の『不適切にもほどがある！』（TBS系）にも通じる令和社会へのメッセージがありそうだ。

NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（2022年）では、時代劇に若い世代を惹きつけた三谷脚本。本作では、昭和をどう描いて、令和に何を伝えていくのか。