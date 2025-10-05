【熱海の山林で週末林業】大工の技術で間伐材を製品化／リノベーションの醍醐味／NPOの立ち上げ／山林の保全活動【ドキュメンタリー 仕事図鑑（太田大翔）】

2025/10/05 19:01
働く姿を通し、仕事像に迫る「ドキュメンタリー 仕事図鑑」。

第19回の今回は、造作大工の太田大翔に密着した。

仲間たちと立ち上げたNPO法人「熱海キコリーズ」の一員として週末林業を行う“二刀流”生活。補助金や間伐材の製品化で活動資金を捻出するのは簡単ではないが、「いつか誰かがやらなきゃいけない」と語る。そんな太田にとっての「仕事」とは——。

企画・制作：川口穂菜美（アマゾンラテルナ）

【出演者】
造作大工
太田大翔（おおた・ひろと）

※動画内のデータや肩書などは収録時点のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
