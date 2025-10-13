相続で一番揉めるのはどういった資産？ 相続･贈与を考え始めるのは"定年前"が鉄則な理由

相続──揉めないために知っておくべきこと

もしものことがあった時、残された家族が困らないようにするには、そして自分の築いてきた資産や想いをスムーズに引き継いでもらうためには、元気なうちからの準備、「お金の終活」が大切になります。

「終活」と聞くと、「縁起でもない」「自分にはまだ早い」と感じるかもしれませんが、そんなことはありません。定年前は、「お金の終活」を始めるのにちょうどよいタイミング、家族としっかり話し合っておきましょう。

特に相続トラブルは、財産の多少に関わらず、どんな家庭にも起こり得る問題です。残された家族が困らないよう、円満な関係を保つためには、基本的な知識と事前の準備が欠かせません。

相続税はそもそも何に対してかかる税金？

相続税は、受け継いだ財産の総額が、基礎控除額「3000万円＋（600万円×法定相続人の数）」を超えた場合にかかります。配偶者と子供2人なら、基礎控除額は3000万円＋（600万円×3人）＝4800万円。この金額以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。