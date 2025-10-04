結果を左右した"キングメーカー"の対照的な動き､｢初の女性総裁｣高市氏《まさかの劇的勝利》はなぜ実現したのか

多くの政界ウォッチャーの予想と正反対の方向へ、事態は動いた――。石破茂首相の「後継」を決める自民党総裁選挙は10月4日、同党本部で投開票が行われ、決選投票の末、新総裁に高市早苗・前経済安全保障担当相（64）が就任した。

今後、高市氏は15日に召集が予定されている臨時国会の冒頭での首相指名を経て、同日夜、新内閣を発足させる展開が有力視される。女性の首相就任となれば史上初で、「政治史上に残る“快挙”」（高市氏周辺）となる。

決選投票でも小泉氏を圧倒

今回の総裁選には、小林鷹之元経済安保相（50）、茂木敏充前幹事長（69）、林芳正官房長官（64）、高市氏、小泉進次郎農林水産相（44）の5氏（届け出順）が出馬。候補者5人は、昨年の9人に次いで多かった2012年と並んで、過去2番目の数だった。9月22日の告示後、さまざまな討論会などで内政・外交について論争を展開し、投開票日を迎えた。

1回目の投票では、高市氏が183票（議員票64、党員・党友票119）でトップ、2位は小泉氏で164票（84、80）。3位が134票（72、62）の林氏、4位が59票（44、15）の小林氏、5位が49票（34、15）の茂木氏となった。誰も過半数は得られず、勝負は上位2人の高市、小泉両氏の決選投票に持ち越された。

両氏は5分間の演説を行い、それを受けて全国会議員259人と都道府県代表47人による決選投票が行われた。その結果、高市氏が185票（議員票149、都道府県票36）、小泉氏156票（145、11）と29票の差で高市氏が勝ち切り、第29代総裁に選出された。

党内保守派の旗頭とされ、安保・防衛政策などでいわゆる“タカ派”とされてきた高市氏。だが、今回の総裁選では自らを「中道保守」と位置づけるなど、党内の中道勢力の支持取り付けに力を注いだ。