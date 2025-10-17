その子どもは本当に｢ただの勉強嫌い｣？ フリースクールで視力や学習障害が見つかることも

「近視になってもメガネをかければいい」と思っている人は少なくないが、実は近視は将来的に失明につながる眼疾患の発症リスクを高める、危険な疾患なのである。しかし、身近に眼疾患の経験者がいなければ、その実感が湧かない人がほとんどではないだろうか。

多様な選択肢があっても、家庭によってハードルが

窪田：学校に行かない子どもには、具体的にどんな選択肢があるのでしょうか。

白井：今は昔に比べて多様な学びの場所が作られているので、オルタナティブスクールやフリースクールを選ぶこともできます。とくに小学校では、ほとんどの教科を一人の先生が教えますよね。この先生との相性が悪いことも、子どもの不登校につながる可能性があります。一方でインターネットの世界では、いろいろな配信者のチャンネルの中から、子どもが自分に合った先生を見つけることもできます。

窪田：日本の教育は「選べない」ことが問題だとお話しいただきましたが、選ぶためにも知識や条件が必要なのでは？

白井：重要なご指摘です。多様な選択肢があっても、それを活用するにはまず知ることが必要ですね。つまり、情報にアクセスできるかどうかという一つ目のハードルがあります。