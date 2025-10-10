日本の｢選べない｣教育が子どもの自信を奪う。34万人の不登校児童･生徒にも選べる学びの機会を

「人さらい」とも言われながら取り組んだ居場所づくり

窪田：白井さんとは、日頃から親しい友人でもあります。今回は改めて、これまで取り組んできたことや、子どもの不登校の現状などについて聞かせてください。

白井：私が学校に行きづらい子どものための活動を開始したのは、1999年のことでした。沖縄でフリースクールの立ち上げに参加したのが始まりです。

当時はまだ社会でもこの課題への認識が不足していて、学校に行けない子どももその支援をする人たちも、国からは無視されているような状態でした。私たちは、学校から子どもを遠ざける「人さらい」のような扱いも受けていたぐらいです。

その後は大阪府や福島県でもフリースクールや子どもの居場所などを設立してきましたが、大きな転機になったのは2016年、教育機会確保法ができたことでした。