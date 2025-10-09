東ヨーロッパ《5万円台》航空券､謎の中華系航空で｢乗り継ぎ2回｣｢片道37時間｣とタイパ最悪だが､旅人歓喜の無料サービスの数々で大満足な訳

✎ 1〜 ✎ 9 ✎ 10 ✎ 11 ✎ 12
佐藤 大輝 : 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター
2025/10/09 8:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
中国南方航空
航空券5万円台「ヨーロッパ貧乏旅行」波乱の移動（筆者撮影）
この記事の画像を見る(33枚)
現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第11回は中国系航空会社を利用した「ジョージア貧乏旅行（移動編）」

え、諸税込みで5.5万円？片道37時間フライトの実態

筆者は2025年5月に東ヨーロッパのジョージアへ旅をした。

航空券は比較検索サービス「スカイスキャナー」を使って予約した。航空会社は中国南方航空。関空を13時過ぎに出て、中国で乗り継ぎ2回（ウイグル自治区で1泊）をこなし、翌日21時過ぎに旧ソ連の構成国・東ヨーロッパのジョージア（トビリシ）に到着する。行きは片道37時間、帰りは17時間の「タイパ最悪プラン」だが、飛行機代は燃油サーチャージなど諸税込みで、なんと往復5万4581円。

中国南方航空はLCCではない。よってスーツケースの預け入れ無料。機内食も無料で提供される。さらに驚くべきことに、中国南方航空では乗り継ぎに宿泊を伴う場合など、一定の条件を満たすとトランジットホテルを無料で用意してくれる。

私はこの情報を往路では知らなかったため、中国では3700円のホテルを自腹で用意する失態を犯した。復路ではこの衝撃的な情報を偶然発見し、現地空港の受付カウンターで「今から乗り継ぎが7時間あるので仮眠したいのですが……」と伝えたところ、タクシー送迎＋軽食＋仮眠用ホテルを、すべて無料で用意してくれた。

無料の仮眠用トランジットホテル
無料の仮眠用トランジットホテル（筆者撮影）
機内食
中国南方航空の機内食。ビールも無料で提供される（筆者撮影）
次ページホテルの自販機を巡るトラブル
関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
大解剖　新章NTT
新着あり
ミネベアミツミvs.ヤゲオ　芝浦電子TOBの攻防
オリオンビール上場 自立への船出
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事