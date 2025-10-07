　｢パパ嫌い｣交通事故で入院した娘が拒絶する本当の理由『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』（第3話 ②）

©遊木哉吉／コアミックス
病気の子どもたちを「笑顔にしたい」。そんな想いを胸に小児医療の道を志す専攻医・鮫島琥珀。
『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん (1) 」（コアミックス）」書影をクリックすると書影をクリックするとゼノン編集部のサイトにジャンプします
だが、こども病院の現場は泣き顔であふれ、治療の先にある「未来の笑顔」ばかりが優先されていた。
それでも「いまの笑顔」を諦められない鮫島は、ある日、子どもの心のケアを専門とするチャイルド・ライフ・スペシャリストと出会う——。
「子どもの笑顔」と「医療の現実」、その狭間で揺れる若き医師の姿を描く漫画『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』（コアミックス）より抜粋してご紹介します。
