戦後､【立派な戒名】が庶民に広まった背景には､｢死してなおスター｣の"まばゆい存在感"があった

小川 寛大 : 『宗教問題』編集長
2025/10/30 12:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
「立派な戒名」が庶民に広まった背景を解説します（写真：edonoyama／PIXTA）
昔から「地獄の沙汰も金次第」なんてことを言いますが、寺院の実態に詳しい『宗教問題』編集長の小川寛大氏によれば、実際、葬儀の際につけてもらう戒名にも料金に応じた細かいランク付けがあるそうです。
ではなぜ、かつては社会階級に応じてつけられていた戒名が、現在ではお金で手に入れられるようになったのでしょうか――。その背景について、小川氏の著書『誰が「お寺」を殺すのか』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

細かくランク付けされる「戒名」

現在の日本において、葬儀の際に寺へ払うお布施のなかの少なくない割合は、「お坊さんに戒名を付けてもらうお金」になっている。

なかには「戒名はお金でやり取りするものではない」などといった趣旨から、"戒名料"という言葉の使用を非常に嫌う僧侶もいる。

しかし、現実的に"戒名料"としか言いようのないお金が葬儀の現場でやり取りされているのは事実なので、本稿では以降も「戒名料」の言葉を使っていく。

次ページ若くして亡くなった友人の戒名
関連記事
特集一覧
どこへ？高市政権
新着あり
沸騰！医薬品CDMO　富士フイルムの勝算
新着あり
激震！文芸春秋
新着あり
商社大異変
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事