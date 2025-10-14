｢ありもしないツッコミ｣に怯え≪分厚い会議資料≫を作ってしまう人を待ち受ける"残念な現実"

「資料の究極の目的は、『作ること』でも『提出すること』でもなく、『見た人を思いどおりに動かすこと】である」。そう語るのは、マイクロソフトの業務執行役員としてPowerPointやExcelなどの事業責任者などを歴任してきた越川慎司氏。

「説明資料は1枚にまとめろ」を真に受けてはいけない

ひと昔前まで、「発表資料は1枚にまとめなさい」というのが流行っていました。

これが呪いの言葉になって、A3用紙1枚に、何から何まで詰め込んだ資料を作っている会社があります。枚数が減っても、それでは本末転倒。誰も見てくれない資料の出来上がりです。

「1枚でまとめるんだから、時間と労力が減っていいんじゃないの？」と思いましたか。