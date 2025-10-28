1分以内に終わる確率は1％未満というデータも…｢1分だけいいですか?｣の【時間泥棒】に要注意!

「すみません、1分間だけ話してもいいですか」。上司や同僚への相談の際に、ついこのセリフを口にしてしまっている人は多いかと思いますが、クロスリバー代表取締役の越川慎司氏によれば、そうした相談が1分以内に終わる確率は1％未満というデータがあるそうです。

上司は「いつでも相談してくれよ」というが…

あなたは、たとえば、仕事で打ち合わせをしているときに、わからない言葉に遭遇したら、どうしますか？

上司や先輩社員に、気軽に「あの〜、今の○○ってどういう意味ですか？」って聞くことができるでしょうか？

たぶん、素知らぬ顔でメモしておいて、席に戻ってから生成系AIに聞いてみるのではないでしょうか。