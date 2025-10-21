もはや｢本来の目的｣はわからない…【会議のための会議のための会議】という"謎現象"はなぜ起こる

忙しいビジネスパーソンにとって、もっともムダな時間だと感じるのが、「開催することが目的化しているミーティング」への参加と、その会議のために用意しなくてはならない「膨大な資料」の作成ではないでしょうか。

「開かれること」自体が目的になってしまっている

たとえば、「毎週、月曜日の10時は定例会議」ということが、決まっているとします。

あなたは、アウトルックとかGoogle カレンダーに入っている会議の予定を見て、こう感じているのではないでしょうか。

「あ〜あ、月曜は朝から会議か、面倒だなぁ。まあ、座っていれば勝手に終わるから我慢、我慢」

こんな会議は、まさに、「開かれること自体が目的になってしまっている会議」です。