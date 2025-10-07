交通事故で大腿骨を骨折した6歳娘が父に放った言葉　『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』（第3話 ①）

遊木 哉吉 : 漫画家天野 香菜絵 : （取材原案）北岡 寛己 : （医療監修）
2025/10/07 7:00
©遊木哉吉／コアミックス

病気の子どもたちを「笑顔にしたい」。そんな想いを胸に小児医療の道を志す専攻医・鮫島琥珀。

だが、こども病院の現場は泣き顔であふれ、治療の先にある「未来の笑顔」ばかりが優先されていた。

それでも「いまの笑顔」を諦められない鮫島は、ある日、子どもの心のケアを専門とするチャイルド・ライフ・スペシャリストと出会う——。

「子どもの笑顔」と「医療の現実」、その狭間で揺れる若き医師の姿を描く漫画『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』（コアミックス）より抜粋してご紹介します。

遊木 哉吉 漫画家
天野 香菜絵 （取材原案）
北岡 寛己 （医療監修）
