シングルマザーの5歳息子が入院中に明かした本心 『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』（第2話 ②）

病気の子どもたちを「笑顔にしたい」。そんな想いを胸に小児医療の道を志す専攻医・鮫島琥珀。

だが、こども病院の現場は泣き顔であふれ、治療の先にある「未来の笑顔」ばかりが優先されていた。

それでも「いまの笑顔」を諦められない鮫島は、ある日、子どもの心のケアを専門とするチャイルド・ライフ・スペシャリストと出会う——。

「子どもの笑顔」と「医療の現実」、その狭間で揺れる若き医師の姿を描く漫画『チャイルドリリーバー 宇左木こども病院の時田さん』（コアミックス）より抜粋してご紹介します。

