｢ネットの口コミ｣を安易に鵜呑みにしている人が､気づかないうちにハマっている"3つのトラップ"

ネット通販での買い物やホテルや飲食店を探す際など、日頃、私たちが参考にしているネット上での「口コミ」。第三者からの客観的な評価は、一見、便利なように見えますが、マーケティング＆ブランディングディレクターの橋本之克氏は、こうした口コミを安易に鵜呑みにしないよう警鐘を鳴らします。

SNS時代、クチコミは24時間拡散する

商品やサービスの買い手などが、評判や噂などを口伝えに広める行動やその内容を、「クチコミ」と呼びます。

つい最近までは情報量、スピード、影響力などの点ですぐれるテレビ、新聞などのマスメディアが重視されていたため、クチコミはあまり注目されていませんでした。

しかし、もともとクチコミは、古くからあるコミュニケーションの形で、人間の生活に溶け込んだ原始的なコミュニケーションです。ただし、従来の口頭によるクチコミは、個人のまわりの人間関係の中でおこなわれるため、影響範囲は限定されていました。