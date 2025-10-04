天丼てんやの"激レア朝食"に大満足　｢胃もたれしない｣モーニング価格の天丼に､焼き魚･納豆…女性に嬉しい和朝食メニューも展開の"ナイス戦略"

大木奈 ハル子 : ブロガー・ライター
2025/10/04 6:00
天丼てんやの朝限定メニュー
天丼てんやの朝限定メニューは、お財布に優しい税込430円から（筆者撮影）
『マツコの知らない世界』（TBS系）にも出演した、チェーン店の外食モーニングをこよなく愛するライターの大木奈ハル子さん。連載「チェーン店最強のモーニングを探して」では、さまざまなチェーン店のモーニングをご紹介しています。
第138回、ご紹介するのは「天丼てんや」です。

飲食チェーンが密かにしのぎを削っているジャンル「モーニング」。午前中の集客が弱い時間帯の売り上げを強化すべく、朝の数時間だけ提供される限定メニューの数々は、コスパ抜群かつ店の特色が強く表れ、どれも魅力にあふれています。

今週ご紹介するのは、天丼チェーン「天丼てんや」のモーニングです。「てんやに朝食メニューなんてあったかなぁ？」と思った方もいるかもしれません。実は、日本で3店舗だけが朝限定メニューを実施しているんです。

ということで、“激レアメニュー”を食べてまいりました。

てんやのモーニングが食べられるのは日本で3店舗のみ

てんやキア北千住店
てんやエキア北千住店は、駅の改札内にある駅ナカ店舗。営業時間は7時から22時（筆者撮影）

天丼といえば、高級メニューの印象がありますが、「天丼てんや（以下、てんや）」は、揚げたての天丼を税込620円〜とリーズナブルな価格で提供する、庶民派チェーンです。

次ページ朝食メニューのある店舗は利便性抜群の立地
