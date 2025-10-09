｢不機嫌＝ハラスメント認定はやりすぎ｣誤解されがちな｢フキハラ｣との正しい付き合い方

横山 信弘 : アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長
2025/10/09 6:00
不機嫌ハラスメント わかりやすさよりも大切な話し方
ただ機嫌が悪そうにしているだけでは、法的にハラスメントとは認定されない（写真：metamorworks／PIXTA）

「不機嫌ハラスメント」という言葉を聞いて、正直驚いた。

最近は「フキハラ」などとも呼ばれ、SNSでも頻繁に目にするようになった。確かに職場で不機嫌な人がいると空気が重くなる。しかし、それを「ハラスメント」と定義していいのだろうか。人間は感情の生き物だ。どんなに優秀な人でも、プライベートの事情や体調不良で不機嫌になることはある。それを一律にハラスメント扱いすることに、私は強い違和感を覚える。

そこで今回は、不機嫌ハラスメントの正しい捉え方と、不機嫌な部下への接し方について解説する。部下のマネジメントに悩んでいる管理職の方は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

不機嫌は本当にハラスメントなのか？

まず押さえておくべきは、ハラスメントの定義である。

わかりやすさよりも大切な話し方: 自分視点から相手視点に切り替える話し方改革
『わかりやすさよりも大切な話し方 自分視点から相手視点に切り替える話し方改革』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

厚生労働省が定義するハラスメントには、明確な要件がある。パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント——いずれも「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害されるもの」という3つの要件を満たす必要があるのだ。

この定義に照らし合わせると、単に「不機嫌である」という状態は、ハラスメントの要件を満たしていない。

不機嫌な態度が継続的で、特定の人物に対して威圧的に振る舞い、その結果として相手が精神的苦痛を受けているなら話は別だ。しかし、ただ機嫌が悪そうにしているだけでは、法的にハラスメントとは認定されない。

次ページ不機嫌が職場に与える深刻な影響
