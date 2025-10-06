"次のスカーレット･ヨハンソン"はAI女優？ ｢歳を取らず､わがままを言わない｣に揺れるハリウッド

“次のスカーレット・ヨハンソン”こと駆け出しの若手美人女優が、論議を呼んでいる。

その名は、ティリー・ノーウッド。突然現れ、インスタグラムで瞬く間に約5万人のフォロワーを獲得した彼女の正体は、なんとAI。彼女のインスタグラムに投稿された、服をショッピングする写真やアクション映画に出演してモンスターと戦う動画は、すべて作り物だ。

俳優や脚本家たちが怒りの声

これにハリウッドの俳優や脚本家たちが激怒した。そもそも、2年前に起きた全米映画俳優組合（SAG-AFTRA）と全米脚本家組合（WGA）のダブルストライキの大きな争点のひとつは、AIだったのだ。

最終的に、SAG-AFTRAは、俳優のデジタルレプリカを制作するにあたり本人の許可を取ること、何に使われるのかを明確にすること、本人に報酬が支払われることなどで、製作者団体と合意に至り、ストライキは終わった。

全員を納得させる内容ではなかったが、いつまでも映画やテレビドラマの撮影をストップするわけにもいかないし、「この件についての会話を継続する」との条件も盛り込んで、とりあえず解決としたのである。

と思っていたら、それから2年も経たないうちに、こんなものが登場したのだ。しかも、ハリウッドのタレントエージェンシー各社は、このAI女優との契約に興味を示しているともいう。