自分で作ればコスパ最強！ まるで"ケンタッキー"な｢フライドチキン｣を自作する極意

こしょうだけでも十分おいしい

フライドチキンはアメリカ南部の伝統料理。ブロイラーが普及する前の鶏肉は高価な食材でした。ただ、社会階層が高い人たちはムネ肉を食べるので、骨や皮の多い硬い部位は比較的安価で、それらの部位を揚げたフライドチキンは庶民のごちそうでした。

1950年代に入ると、ファストフードとしてのフライドチキンが広まります。カーネル・サンダースによるKFCはその代表格。今では日本でもおなじみの料理になりました。

カーネル・サンダースの功績は2つ。当時、硬かった鶏肉を柔らかく揚げるための圧力揚げ鍋開発への資金提供と、門外不出とされるスパイスの配合です。

圧力揚げ鍋が自宅にないからといって諦めないでください。現在の鶏肉は当時よりずっと柔らかくなっているので、普通の揚げ鍋でもおいしく揚げられます。

次に考えるべきはスパイスの配合。KFCは11種の秘伝スパイス＆ハーブと公言していますが、全種類をそろえるのは大変ですし、買っても使い切れるか心配なところ。そこで今回は、主要なスパイスであるこしょうだけで揚げ衣とします。

シンプルフライドチキン

材料 2人分

鶏手羽元 400g程度

卵白 1個

薄力粉 100g

片栗粉 25g

ベーキングパウダー 4g

塩 6g

うま味調味料 2g

テーブルコショー 5g