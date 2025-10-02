【維新は自公と組めるのか】自民党政治の終わり？／“ステマ問題”と“シカ発言”／総裁選後を見据えた動き／維新が“やりやすい”総裁／自公と連立を組む可能性／【青山和弘の政治の見方（藤田文武）】

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、衆議院議員の藤田文武氏（前編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

02:09 自民党総裁選をどう見ている？

03:58 小泉陣営の“ステマ問題”

08:33 高市氏の“シカ発言”

11:58 維新と高市氏の関係性

13:11 維新・遠藤国対委員長の動きについて

15:10 維新にとって“やりやすい”総裁

16:08 総裁選候補者との接点

22:46 自民党総裁戦の情勢

25:12 自公と連立を組む可能性

29:18 考え方が近い総裁選候補者

30:44 次回予告

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

藤田 文武（ふじた・ふみたけ）

衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人

サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年10月1日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

