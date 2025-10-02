【維新は自公と組めるのか】自民党政治の終わり？／“ステマ問題”と“シカ発言”／総裁選後を見据えた動き／維新が“やりやすい”総裁／自公と連立を組む可能性／【青山和弘の政治の見方（藤田文武）】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2025/10/02 19:00
政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、衆議院議員の藤田文武氏（前編）です。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
02:09　自民党総裁選をどう見ている？
03:58　小泉陣営の“ステマ問題”
08:33　高市氏の“シカ発言”
11:58　維新と高市氏の関係性
13:11　維新・遠藤国対委員長の動きについて
15:10　維新にとって“やりやすい”総裁
16:08　総裁選候補者との接点
22:46　自民党総裁戦の情勢
25:12　自公と連立を組む可能性
29:18　考え方が近い総裁選候補者
30:44　次回予告

【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

藤田 文武（ふじた・ふみたけ）
衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人
サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年10月1日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

