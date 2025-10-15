元ヴィレヴァン店長が受け継いだ老舗喫茶｢暇すぎて漫画を読んでいた｣が…3店舗経営に拡大！ 経営の極意｢やれば道が開く｣の突破力

昭和の時代に数多く生まれた個人経営の喫茶店も、時代の流れとともに減りつつあります。

けれど――喫茶店に漂う独特の心地よい空気感は、そこで過ごした人々の記憶の中に今も静かに残り続けます。誰にとっても、心に残る思い出の喫茶店があるのではないでしょうか。

そんな喫茶店を愛する一人のライター・コトリスが、一杯のコーヒーをきっかけにマスターの人生や常連客の思い出など、店の背景にある物語をたどっていく本連載。街の喫茶店に息づく「人と店の物語」を記録していきます。

最終回となる第5回は神戸の老舗喫茶「ポエム」を訪ねました。（全5回）

元ヴィレヴァン店長が経営する老舗喫茶「ポエム」

元ヴィレッジヴァンガード店長が選んだ新たな舞台は“喫茶店”だった。

「店の立ち上げは、物を売るエリートたちに叩き込まれたので得意中の得意でした」

そう語る山﨑俊一さん（43歳）は、偶然見かけた張り紙をきっかけに神戸の老舗喫茶「ポエム」を受け継ぎ、現在は3店舗を展開している。いかにして元ヴィレヴァン店長は喫茶店の道に進み、どのように経営してきたのだろうか……？