｢もう100円セールはやらない！｣ フードグループ15億円赤字で大ピンチ､ミスタードーナツが復活を果たした"きっかけ"とは？

笹間 聖子 : フリーライター・編集者
2025/10/06 5:15
ミスタードーナツのショーケース
バラエティ豊かなドーナツが並ぶミスタードーナツのショーケース（写真：ダスキン提供）
ライター・編集者の笹間聖子さんが、誰もが知る外食チェーンの動向や新メニューの裏側を探る連載「外食ビジネスのハテナ特捜最前線」。今回は3回にわたって、ミスタードーナツ（ミスド）の強さの秘密に迫ります。
前編となる本記事では、コラボレーションメニュー誕生秘話を深掘り。フードグループ15億円赤字からの回復を牽引した、開発の裏側に迫ります。

そうそうたるブランドの手土産が200円!?

いつもハズレなし。200円台と手頃な価格で、かなり喜ばれる手土産がある。ミスタードーナツの期間限定コラボレーション商品だ。

祇園辻利、ピエール マルコリーニ、Toshi Yoroizuka、ポケモン……。そうそうたるラインナップで、味も見た目も、満足度は普通のドーナツの2～3倍くらいある（と、筆者は感じている）。

特に筆者が贈った先で好評だったのは、京都の老舗茶舗「祇園辻利」とのコラボ商品だ。2025年春に発売された「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」は、自分自身もハマって何度もリピートした。

もっちりやわらかな生地に宇治抹茶が練り込まれ、表面にも、上品な抹茶チョコがコーティングされたひと品。生地とチョコの両方から押し寄せる、ほろ苦い抹茶の風味があとを引くおいしさだった。

こんなふうに完成度の高いコラボ商品は、どのように生まれているのか。運営会社の株式会社ダスキン ミスタードーナツ事業本部 企画開発本部 巖（いわお）美里さんに聞いた。

コラボ商品のドーナツ
（左）2025年春に発売された「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」。（右）2023年冬にToshi Yoroizukaとのコラボで生まれた「トリオレショコラ」は、上品なチョコレート風味と、生地のサクホロ＆しっとり食感が魅力だった（写真：ダスキン提供）
