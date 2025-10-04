東京タワーより高い｢世界一高い橋｣がある意外な場所｢ミヨー｣で見た景色

「世界一高い橋」と聞いてどんな橋をイメージするだろうか。

建設費が「世界一高い」とんでもなく資金をつぎ込んだ橋、橋が架かっている地点の標高が「世界一高い」、ヒマラヤかアンデスにあるような橋、それとも水面からの高さが恐ろしく高い海上の橋……。

実は今夏、「世界一高い」といわれる橋を自分の運転で走る機会を得た。

橋梁の建設技術なら世界でもトップレベルの日本ではなく、そんなイメージのないフランスの丘陵地帯になぜかその橋はあった。

橋の名はミヨー橋（フランス語でViaduc de Millau）といい、ミヨーは橋が架かる地点に一番近い町の名前、「Viaduc」は高架橋などを意味する。

ちなみにフランス語で通常の橋は、「pont（ポン）」であるが（たとえばプロバンス地方にあるローマ時代の有名な水道橋はポン・デュ・ガール）、近現代の技術を駆使した大きな橋などは、こちらのViaducを使うようだ。

ミヨー橋は、高速道路のために架けられた斜張橋（しゃちょうきょう）である。深い渓谷を刻むタルン川を一気に超えるため、2004年に難工事の末開通した。

「世界一」なのは、斜めに張られたワイヤーを支える主塔の高さで、7本ある主塔のうち最も高いものは343m。エッフェル塔（アンテナの先端まで330m）や東京タワー（高さ333m）よりも高いため、これが「世界一」をうたう根拠になっている。

筆者は、開通時にフランスで発行された記念切手をたまたま所有しており、それを眺めながら「いつかこの橋をわたってみたい」と思っていた。それが「高速道路『最高速度150km/hへ』欧州で新たな動き」で記したフランスの旅で実現したのである。

パリとバルセロナ方面を結ぶ高速道路に架かる橋

ミヨー橋は、フランスを走行するオートルート（A75）を通すために架けられた、自動車専用の橋である。

A75はパリからフランス西部、そしてスペイン東部の地中海沿岸に抜ける幹線道路で、橋ができるまでは、300m近い谷にアップダウンの激しいつづら折りの道が通る、交通の難所であった。