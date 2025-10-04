東京タワーより高い｢世界一高い橋｣がある意外な場所｢ミヨー｣で見た景色

✎ 1〜 ✎ 100 ✎ 101 ✎ 102 ✎ 103
佐滝 剛弘 : 城西国際大学教授
2025/10/04 10:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
今回、訪れた「世界一高い橋」がこちら。写真からその大きさが想像できるはず（筆者撮影）
今回、訪れた「世界一高い橋」がこちら。写真からその大きさが想像できるはず（筆者撮影）

「世界一高い橋」と聞いてどんな橋をイメージするだろうか。

建設費が「世界一高い」とんでもなく資金をつぎ込んだ橋、橋が架かっている地点の標高が「世界一高い」、ヒマラヤかアンデスにあるような橋、それとも水面からの高さが恐ろしく高い海上の橋……。

実は今夏、「世界一高い」といわれる橋を自分の運転で走る機会を得た。

この記事の画像を見る(10枚)

橋梁の建設技術なら世界でもトップレベルの日本ではなく、そんなイメージのないフランスの丘陵地帯になぜかその橋はあった。

橋の名はミヨー橋（フランス語でViaduc de Millau）といい、ミヨーは橋が架かる地点に一番近い町の名前、「Viaduc」は高架橋などを意味する。

ちなみにフランス語で通常の橋は、「pont（ポン）」であるが（たとえばプロバンス地方にあるローマ時代の有名な水道橋はポン・デュ・ガール）、近現代の技術を駆使した大きな橋などは、こちらのViaducを使うようだ。

ミヨー橋を示す道路標識（筆者撮影）
ミヨー橋を示す道路標識（筆者撮影）

ミヨー橋は、高速道路のために架けられた斜張橋（しゃちょうきょう）である。深い渓谷を刻むタルン川を一気に超えるため、2004年に難工事の末開通した。

「世界一」なのは、斜めに張られたワイヤーを支える主塔の高さで、7本ある主塔のうち最も高いものは343m。エッフェル塔（アンテナの先端まで330m）や東京タワー（高さ333m）よりも高いため、これが「世界一」をうたう根拠になっている。

筆者は、開通時にフランスで発行された記念切手をたまたま所有しており、それを眺めながら「いつかこの橋をわたってみたい」と思っていた。それが「高速道路『最高速度150km/hへ』欧州で新たな動き」で記したフランスの旅で実現したのである。

パリとバルセロナ方面を結ぶ高速道路に架かる橋

ミヨー橋は、フランスを走行するオートルート（A75）を通すために架けられた、自動車専用の橋である。

A75はパリからフランス西部、そしてスペイン東部の地中海沿岸に抜ける幹線道路で、橋ができるまでは、300m近い谷にアップダウンの激しいつづら折りの道が通る、交通の難所であった。

ミヨー橋を走行中。見通しもよく舗装もキレイで走りやすい（筆者撮影）
ミヨー橋を走行中。見通しもよく舗装もキレイで走りやすい（筆者撮影）
次ページ橋からアクセスできる3つの観光地
関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
グローバル日立の野望
ローム巨額投資の代償
大解剖　新章NTT
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
自動車最前線の人気記事