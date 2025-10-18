東京だけが"正解"じゃない──伝説の写真集『TOKYO STYLE』の都築響一氏が見る｢令和の都市生活｣。昔と今の共通点､そして変化とは？

✎ 1〜 ✎ 20 ✎ 21 ✎ 22 ✎ 23
蜂谷 智子 : ライター・編集者　編集プロダクションAsuamu主宰
2025/10/18 12:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
都築響一さん新宿区の自宅
都築響一さん新宿区の自宅で、ひとり暮らしの様子を取材させていただいた。取材記事は書籍『だから、ひとり暮らし』に収録している（撮影：今井康一）
30年以上前に刊行された伝説の写真集『TOKYO STYLE』（都築響一著）。
連載「だから、ひとり暮らし」の筆者、蜂谷智子さんはこの写真集を大事に持ち続け、自身の連載をイメージ。このたび発刊された書籍『だから、ひとり暮らし』では連載のきっかけを作ってくれた都築さんとの対談のほか、特別編として都築さんの自宅を訪問しました。
都築さんの「ひとり暮らし」の様子は書籍に収録。本記事では取材を通じて蜂谷さんが思考した「令和の都市生活」についてご紹介します。
【あわせて読む】熱狂的なファンに愛される伝説の写真集『TOKYO STYLE』､著者･都築響一氏が語る｢普通の暮らし｣に宿る価値

2025年上半期の東京23区の新築分譲マンションの中央値が、ついに1億円を超えた（不動産経済研究所調べ）。「東京に住むのが、しんどい」「東京に住み続けるイメージが持てない」そんな声も、聞こえてくるようになった。

そんな状況を、1993年に発売され今も評価の高い写真集『TOKYO STYLE』の著者、都築響一さんはどう見るだろうか。

この記事の画像を見る(5枚)

国内外で支持されるレジェンダリーな写真集

都築さんは、いつも現場の実践者の暮らしを記録してきた人だ。流行やスタイルを後づけで語るのではなく、暮らしの現場を訪ねてシャッターを切ってきた。その眼差しは、2020年代の暮らし方を考えるうえでも示唆に富んでいる。

だから、ひとり暮らし
連載『だから、ひとり暮らし』が本になりました！（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

都築さんが1993年に出版した『TOKYO STYLE』は、家賃の安い部屋に住み、東京で自由に生きる若者の部屋の数々を収めた写真集だ。

バブルの余韻が残る時代に、型にはまらない暮らしの姿を記録したその一冊は、累計10万部を超えるベストセラーとなった。

昨年2024年にはスペイン・バルセロナの出版社apartamentoから愛蔵版が刊行された。30年を経てもなお、国内外で支持され続けているレジェンダリーな写真集だ。

【あわせて読む】熱狂的なファンに愛される伝説の写真集『TOKYO STYLE』､著者･都築響一氏が語る｢普通の暮らし｣に宿る価値

次ページ令和の『TOKYO STYLE』は作れるか？
関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
大解剖　新章NTT
新着あり
どうなる？日本のコメ
新着あり
防衛産業の熱波
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事