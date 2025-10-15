熱狂的なファンに愛される伝説の写真集『TOKYO STYLE』､著者･都築響一氏が語る｢普通の暮らし｣に宿る価値

普通の人の暮らしを捉えた伝説の写真集
現代は、SNSを開けば、あらゆる情報がある。ライフスタイルについても同様、インテリアの正解、暮らしのコツ、片づけのノウハウ。数えきれない人が発信し、「他人の暮らし」は端末のなかに無限に並んでいるかのようだ。
それにもかかわらず、30年前に刊行された、「普通の人の普通の部屋」の写真集が、いまもレジェンドであり続けている。それが『TOKYO STYLE』（都築 響一著）であり、80年代の東京のユースカルチャーを、“部屋”を軸に記録した一冊だ。
そこに収められているのは、80〜90年代の普通の若者の部屋。洗濯物や敷きっぱなしの布団まで写し込まれた、彼らの“ありのまま”の生活だ。その記録は累計10万部を超えるベストセラーとなり、現在も版を重ねている。
加えて昨年2024年にはスペイン・バルセロナの「apartamento」（アパルタメント）から愛蔵版が刊行され、30年以上を経た現在、海外でも評価され続けている。
実は2024年に東洋経済オンライン上で「だから、ひとり暮らし」の連載を始めたとき、まっさきにお手本にしたのはこの『TOKYO STYLE』だった。
なぜならそこには、現代のSNSにあふれる暮らしの断片にはない、体温や、ブレない眼差しがあったからだ。そうした強さがなければ、この時代にオールドスタイルな取材記事で、人々の心をつかむことはできないだろうと思った。
