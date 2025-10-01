【どうする！ホンダ】逆風の「脱エンジン」戦略／EV市場の激変で開発中止・凍結／EVで“第２の創業”に黄信号／ホンダの三部社長の胸中／統合破談の日産と復縁は？【ニュース解説】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2025/10/01 19:30
2040年に世界で売る新車をすべてEV（電気自動車）、FCV（燃料電池車）にする“脱エンジン”宣言を掲げていたホンダ。だが、ここ数年で市場環境は激変。当初もくろんでいたEV戦略の大幅な修正を余儀なくされた。もがく業界の異端児はこれからどう戦うのか。自動車業界を担当する横山隼也記者が解説する。

週刊東洋経済 2025年9月6号『どうする！ホンダ』
https://amzn.to/3VEGonx

ホンダ、2040年「脱エンジン」計画をひそかに急旋回
https://toyokeizai.net/articles/-/901446

ホンダ･三部敏宏社長が独占取材で語った胸中
https://toyokeizai.net/articles/-/901449

【タイムテーブル】
00:00　イントロ　
01:09　本編開始
01:37　EV戦略の“現在地”
05:20　ホンダのEVシフトと市場の状況　
09:48　EV化を進めたホンダの業績は？
13:48　サプライヤーの反応　
15:56　ホンダの三部社長の“胸中”
17:55　EV戦略“修正後”のポイント
24:27　日産との“復縁”はあるのか
26:15　今後のEV市場の展望

撮影：革新スタジオTOKYO（滝 祐夏・岡崎 司・ITE映像）
編集：昼間將太
サムネイル内写真：尾形文繁

【出演者】
横山 隼也（よこやま・じゅんや）
東洋経済 記者

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年9月29日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
