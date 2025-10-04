あまりにも異様…｢母が遺した"新品まみれ"のゴミ屋敷｣ 直面する《壮絶な遺品整理》に､残された家族はどう向き合えばいいのか？

買い物依存症だった母、自死した息子……遺品整理に直面した遺族が抱える、「遺されたモノを捨てられない」という問題。何から手をつけ、どこまで整理すればいいのか。
本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。
YouTube「イーブイ片付けチャンネル」で多くの事例を配信するゴミ屋敷清掃・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）代表の二見文直氏に、故人が遺したモノとの向き合い方を聞いた。
動画：新品まみれの70代母の家…退去まで残り数日で全処分
買い物依存症だった母の部屋
関西地方の郊外にあるごくありふれた団地。その1室が今回の現場だ。依頼者は、ここで1人暮らしをしていた母親を亡くした遺族である。
「今月中に退去したい」
退去期限が迫るなか、遺品整理を進めたいとの依頼だった。先に父が亡くなり、その後1人で暮らしていた母が亡くなった。母には買い物依存症の傾向があり、部屋はゴミ屋敷となっていた。
家は1人で暮らすには十分すぎるほどの広さがある間取りだ。しかし、玄関から続くどの部屋もモノであふれかえり、足の踏み場を探すのも困難な状態だった。
