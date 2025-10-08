検査でアレルギー値（IgE値）が｢通常の100倍｣だとわかった中学生。掻き壊して血まみれの体に"したこと"『100倍アレルギー克服記②』

✎ 1 ✎ 2
ちびシャトル : 芸人
2025/10/08 7:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
100倍アレルギー克服記
『100倍アレルギー克服記』©ちびシャトル／太田出版

『R-1グランプリ』準々決勝進出のお笑い芸人・ちびシャトルは、学生時代に一般成人男性の平均が170とされるIgE値（アレルギー数値）が“1万5000”と診断される。

【電子書籍限定特典イラスト付き】100倍アレルギー克服記
『100倍アレルギー克服記』（太田出版）。書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします

食べられるものは白米・鶏肉・グミだけだった時期もあり、耐えがたいかゆみから、夜はロープで自分の腕を縛って眠ることも……。

出口の見えない日々、家族との奮闘と葛藤、そして「人を笑わせたい」という夢をあきらめずにステージに立つまでを赤裸々に描いたコミックエッセイ。

【あわせて読む】

＃｢両腕をロープで縛り…｣中学生がとった凄い対策

＃｢毎日血まみれ｣の中学生が芸人を目指す深いワケ

この記事の漫画を読む(11ページ)

著者フォローすると、ちびシャトルさんの最新記事をメールでお知らせします。

ちびシャトル 芸人

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

ちびしゃとる / Chibi Shuttle

トゥインクル・コーポレーション所属のピン芸人。1991年10月1日生まれ。長崎県出身。自身で描いたイラストが飛び出す”立体のフリップネタ”を軸に活動中。『R-1グランプリ2023』準々決勝進出。森本サイダー、ムラムラタムラ、本多スイミングスクール、Men’s石橋の4名とのユニット「ピーターパンウンコローム秩序」としても活動中。同じ事務所のコデラ戯言とは、ユニット「ちびコデラ」として漫才も披露している。

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
すごいベンチャー100 2025年最新版
新着あり
ミネベアミツミvs.ヤゲオ　芝浦電子TOBの攻防
新着あり
大解剖　新章NTT
新着あり
オリオンビール上場 自立への船出
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事