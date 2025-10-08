検査でアレルギー値（IgE値）が｢通常の100倍｣だとわかった中学生。掻き壊して血まみれの体に"したこと"『100倍アレルギー克服記②』

『R-1グランプリ』準々決勝進出のお笑い芸人・ちびシャトルは、学生時代に一般成人男性の平均が170とされるIgE値（アレルギー数値）が“1万5000”と診断される。

食べられるものは白米・鶏肉・グミだけだった時期もあり、耐えがたいかゆみから、夜はロープで自分の腕を縛って眠ることも……。

出口の見えない日々、家族との奮闘と葛藤、そして「人を笑わせたい」という夢をあきらめずにステージに立つまでを赤裸々に描いたコミックエッセイ。

