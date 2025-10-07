両腕をロープで縛られた状態で目を覚ます…アレルギーに苦悩する中学生が考え出した｢掻きむしり対策｣の凄さ『100倍アレルギー克服記①』

『100倍アレルギー克服記』©ちびシャトル／太田出版
『R-1グランプリ』準々決勝進出のお笑い芸人・ちびシャトルは、学生時代に一般成人男性の平均が170とされるIgE値（アレルギー数値）が“1万5000”と診断される。
『100倍アレルギー克服記』（太田出版）。書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします
食べられるものは白米・鶏肉・グミだけだった時期もあり、耐えがたいかゆみから、夜はロープで自分の腕を縛って眠ることも……。
出口の見えない日々、家族との奮闘と葛藤、そして「人を笑わせたい」という夢をあきらめずにステージに立つまでを赤裸々に描いたコミックエッセイ。
ちびしゃとる / Chibi Shuttle
トゥインクル・コーポレーション所属のピン芸人。1991年10月1日生まれ。長崎県出身。自身で描いたイラストが飛び出す”立体のフリップネタ”を軸に活動中。『R-1グランプリ2023』準々決勝進出。森本サイダー、ムラムラタムラ、本多スイミングスクール、Men’s石橋の4名とのユニット「ピーターパンウンコローム秩序」としても活動中。同じ事務所のコデラ戯言とは、ユニット「ちびコデラ」として漫才も披露している。
